Lazio, Zaccagni e il ritiro di Pedro: "Grazie leggenda" - FOTO
08.10.2026 14:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro ha annunciato il ritiro. Dopo aver lasciato la Lazio a giugno, lo spagnolo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Per questo, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare l'ex Barcellona. "Leggenda. Grazie!", ha scritto. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.