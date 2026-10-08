Lazio, Zaccagni e il ritiro di Pedro: "Grazie leggenda" - FOTO

08.10.2026 14:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni e il ritiro di Pedro: "Grazie leggenda" - FOTO
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Pedro ha annunciato il ritiro. Dopo aver lasciato la Lazio a giugno, lo spagnolo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Per questo, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha pubblicato una storia su Instagram per ringraziare l'ex Barcellona. "Leggenda. Grazie!", ha scritto. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.