Lazio, Danese su Pedro: "Calciatore sottovalutato. Dava l'impressione di..."
Michele Danese ha elogiato la carriera e la figura di Pedro Rodriguez in occasione del suo ritiro dal calcio giocato. Di seguito le sue parole sull'ex calciatore della Lazio ai microfoni di Radio Tv Serie A:
"Non faccio fatica a dire che secondo me è stato uno dei calciatori più sottovalutati degli ultimi quindici anni. Cinque campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, quattro Supercoppe di Spagna, una Premier League, una Coppa d'Inghilterra, un Mondiale, un Europeo, tre Champions League, tre Supercoppe UEFA, due Coppe del Mondo per club, una Europa League. Le ha giocate tutte, non è stato in panchina. Ho avuto la fortuna di vederlo in una partita con la maglia del Chelsea, poi con la Lazio: uno di quei calciatori che era presente, dava tantissimo, ti dava l'impressione di essere un calciatore che ha tutto sotto controllo in campo".