Mourinho e la Roma: "Dopo la finale di Budapest ero già morto"

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© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

José Mourinho torna a parlare della Roma. Il tecnico portoghese, ora sulla panchina del Real Madrid, si è espresso ai microfoni de Il Corriere dello Sport sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia alla guida dei gialorossi. Di seguito le sue parole.

“La finale di Europa League di Budapest è il punto massimo di questa connessione con i tifosi. La mia responsabilità è solo per quello che è successo nel tunnel con l'arbitro e non per quello che è accaduto in aeroporto. Io ho pagato con il rapporto con la proprietà che aveva un profilo diverso dal mio e un approccio diverso che ho avuto per quella finale. Il giorno della finale a Budapest sono stato esonerato: quando sono ritornato dalle vacanze ero già morto”.