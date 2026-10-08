Monza, Mangas da bambino aveva un ex Lazio come idolo: ecco chi
08.10.2026 18:00 di Simone Locusta
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Manca sempre meno al ritorno della Serie A e cresce l’attesa per la sfida tra Lazio e Monza, con i biancocelesti pronti a ospitare la squadra brianzola all'Olimpico domenica alle ore 15:00.
In vista del prossimo appuntamento di campionato, Ricardo Mangas ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, nella quale ha affrontato diversi temi legati alla sua vita personale e all'inizio di stagione con il Monza.
Tra i vari argomenti, il giocatore ha svelato anche un curioso retroscena legato alla sua infanzia. Alla domanda sui chi fosse il suo idolo da bambino, Mangas ha infatti indicato Pavel Nedved, storico centrocampista ceco che ha vestito anche la maglia della Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.