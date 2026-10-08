Lazio, Gattuso in conferenza stampa prima del Monza: tutti i dettagli
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato che il tecnico Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa a Formello prima della gara contro il Monza. Di seguito la nota.
"Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Monza, interverrà in conferenza stampa sabato 10 ottobre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.
La S.S. Lazio ricorda che il termine ultimo per le richieste di accredito stampa per la conferenza dovranno pervenire all`indirizzo e-mail accrediti@sslazio.it entro e non oltre le ore 16:00 di venerdì 9 ottobre".