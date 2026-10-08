Lazio, Rambaudi: “Noslin o Pinamonti? Vi dico chi sceglierei col Monza”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Roberto Rambaudi. L’ex calciatore della Lazio ha ragionato sulle possibili scelte di Gattuso in attacco in vista della gara contro il Monza. Queste le sue parole: “Per come gioca il Monza, lì davanti credo che Noslin sia il giocatore che ha le migliori caratteristiche”.

“Poi dipende sempre da come Gattuso vuole impostare la partita, da come intende prepararla. Secondo me l’allenatore guarderà soprattutto chi sta meglio, chi gli ha dato maggiori garanzie in queste settimane”.

“In generale, se Pinamonti è in condizione gioca lui, questo è chiaro. Se sta bene dà qualcosa in più di Noslin. Il titolare è lui ma il tecnico deve vedere chi sta meglio. Per me i centrali sono ben assortiti. Possono giocare tutti e quattro, anche cambiando le coppie. Ad ogni modo credo che Sutalo debba giocare per ciò che ha fatto vedere. La coppia titolare credo sia composta da Sutalo e Provstgaard”.