Roma, Gasperini: "Scudetto in tre anni? Possiamo anticipare..."
08.10.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera per Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma ha parlato del suo addio all'Atalanta e del suo arrivo in giallorosso, soffermandosi sugli obiettivi che può raggiungere nella Capitale. Tra questi c'è anche lo scudetto. Di seguito le sue parole: "Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà…".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.