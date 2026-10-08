Lazio, la ripartenza passa da Mandas a Noslin: le scommesse impossibili di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Nell'avvio di stagione da record della Lazio uno dei grandi meriti di Gattuso è stato indubbiamente quello di essere riuscito a rivitalizzare certi giocatori che, appena un mese e mezzo fa, erano solo grandi incognite.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, tra questi risulta sicuramente Tijjani Noslin: nelle ultime due partite di campionato, l'attaccante olandese ha segnato due gol, entrambi decisivi, facendosi trovare pronto al momento giusto. Avrà l'occasione di triplicare contro il Monza, in attesa di capire se partirà nuovamente titolare.

Ma tra le scommesse impossibili riscattate da Gattuso spiccano in evidenza Mandas, Tavares e Belahyane. Il portiere biancoceleste ha una media voto di 6,90, diventando il giocatore della Lazio con il rendimento migliore. Nuno Tavares, invece, è il simbolo del nuovo corso di Ringhio, con una media di 6,80 che lo consacra il giocatore di movimento con la pagella più alta. Più di tutti, poi, è incredibile la questione Belahyane: né Sarri né Baroni avevano davvero creduto in lui, e adesso il marocchino è diventato un brillante riferimento in cabina di regia. La Lazio ripartirà da loro per provare a dare continuità a quello che è stato fatto finora.