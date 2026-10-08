Serie A, la sosta sfianca le big. Ma la Roma è la più 'riposata'
08.10.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - "Fatiche nazionali", titola La Gazzetta dello Sport. Ma non per tutti, a quanto pare. Basta guardare i dati, come scrive la rosea. Tra le big prese in considerazione, la Roma è la squadra che si è più 'riposata' durante la sosta. Il totale è di 1204' minuti giocati dai calciatori convocati, come Mora (225), Ndicka (187) e Mancini (180). Diverso il discorso per la Lazio a quota 1232' minuti totali, seguita da Como (1587), Juventus (1772), Napoli (2094), Inter (2352) e Milan (2625). La Roma è quindi ultima in questa speciale classifica, complici anche gli infortuni di Malen, Cristante e Wesley che sono rimasti a Trigoria durante la pausa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.