Lazio | Il Corriere dello Sport vota la sosta: "Male Sutalo, Isaksen da 7 e..."

RASSEGNA STAMPA - Il Corriere dello Sport dà i voti. Il tema è la sosta delle nazionali: il giornale ha pubblicato le pagelle dei giocatori impegnati con le rispettive rappresentative durante la pausa. Esclusi gli italiani, "che sono stati sotto gli occhi di tutti". Di seguito i voti dati ai calciatori della Lazio, ovvero Provstgaard, Isaksen, Gudmundsson, Sutalo, Mandas, Taylor e Nuno Tavares (manca, appunto, Frattesi).

"Per Gattuso: Provstgaard (6,5) è un punto fermo della difesa danese, sempre titolare e mai sostituito. Isaksen (7) segna il 2-0 contro il Galles ed è determinante al ritorno a Cardiff con un palo e un rigore procurato. Gudmundsson (sv) appena 30’ contro l’Estonia, poi l’infortunio alla spalla, il rientro a Formello e un lungo stop. Sutalo (5) è al centro della difesa croata ed è coinvolto in 3 gol su 4 della Spagna all’andata, nella disfatta con l’Inghilterra (0-7) entra solo nell’ultimo quarto d’ora. Mandas (sv) quattro panchine su quattro. Taylor (sv) soltanto 23’. Nuno Tavares (sv) ha davanti quel fenomeno di Nuno Mendes e non è facile prendergli il posto, gioca appena 14’".