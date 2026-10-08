Ex Lazio | Berisha dice addio alla Nazionale: "Il tuo nome è nella storia" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Valon Berisha, in occasione della partita di qualche giorno fa del Kosovo contro l'Austria, ha detto addio alla Nazionale, che l'ha omaggiato con un tributo in grande stime. Il calciatore, che ha indossato anche la maglia della Lazio, ha salutato i suoi tifosi con le lacrime agli occhi, in un'emozionate momento che è proseguito anche sui social. Si legge sul profilo Instagram della Nazionale:

"Grazie per tutto, Valon! Un momento speciale ed emozionante stasera allo stadio Fadil Vokrri, dove la Federazione Calcistica del Kosovo ha onorato Valon Berisha per il suo prezioso contributo alla maglia del Dardan.



Dopo 52 apparizioni e 4 gol per il Kosovo, Valoni chiude un importante capitolo con la Nazionale, lasciando dietro di sé momenti che rimarranno per sempre parte della nostra storia calcistica. Il suo nome è particolarmente associato al 5 settembre 2016, quando ha segnato un pareggio 1:1 contro la Finlandia - il primo gol del Kosovo in una partita ufficiale FIFA e UEFA.



Come segno di gratitudine per la sua dedizione, le emozioni e tutto ciò che ha dato per i colori del Dardan, il presidente FFK, Agim Ademi, ha regalato a Valon una maglia simbolica, immortalando il suo viaggio con la Nazionale. 52 apparizioni. 4 gol. Un gol storico. Ricordi indimenticabili. Grazie per ogni emozione e ogni momento con la maglietta del Kosovo, Valon! Il tuo nome rimane nella storia del Kosovo".