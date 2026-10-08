Lazio, Di Marzio promuove Gattuso: "Squadra tosta"

Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha cambiato identità e, secondo Gianluca Di Marzio, gran parte del merito è di Gennaro Gattuso. Il giornalista ha rilasciato un'intervista sul calciomercato per bet365.com, analizzando l'avvio di stagione dei biancocelesti e sottolineando soprattutto il lavoro del tecnico biancoceleste: "Penso che Gattuso stia trasmettendo tanto a questa squadra, che aveva bisogno, evidentemente, di una scossa emotiva e di un allenatore con una determinata personalità", ha spiegato.

Il giornalista ha poi evidenziato anche il lavoro della società sul mercato, non limitandosi agli ultimi acquisti. Tra le operazioni più importanti viene citato l'arrivo di Taylor dall'Ajax, già avvenuto nella precedente sessione di mercato e diventato progressivamente un elemento importante negli equilibri della squadra. Il nome più significativo dell'estate, però, è quello di Frattesi: "Aveva bisogno di continuità, di un allenatore che gli desse una maglia da titolare senza discussioni. L'ha trovato in Gattuso e ha risposto subito presente, con gol e prestazioni importanti", è quanto dichiarato da Di Marzio.

Resta invece prudente il giudizio sulla possibilità di raggiungere la Champions League da parte della Lazio. Il giornalista non si sbilancia sulla posizione finale in classifica, ma vede una Lazio capace di continuare su questa strada e soprattutto difficile da affrontare: "Non so se possa arrivare tra le prime quattro e quindi in Champions League, ma sicuramente è una squadra tosta, che riflette quello che è il DNA del suo allenatore", ha concluso sul piazzamento finale della Lazio.