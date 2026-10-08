"Icardi ha fatto di tutto per tornare all'Inter": la rivelazione di mercato

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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è stato uno dei nomi più chiacchierati dell'ultimo mercato estivo. E tutt'ora se ne parla, visto che è senza squadra. L'argentino è stato molto vicino a firmare per la Lazio, che ha però fermato le trattative dopo il 'no' di Gattuso. Per questo è ancora svincolato e a caccia della sua prossima esperienza, che potrebbe anche essere di nuovo in Turchia, al Galatasaray.

Come rivelato dal giornalista Fabrizio Biasin al podcast "The Table", però, il centravanti sarebbe potuto rientrare comunque in Italia, ma per tornare a vestire la maglia dell'Inter. Di seguito le sue parole in merito: "Raramente ho visto un attaccante realmente affezionato alla maglia interista come lui. E questa cosa non la sapete: nell'estate 2026 ha combattuto con le unghie e con i denti per tornare a fare la quinta punta all'Inter. Sarebbe tornato anche con lo stipendio base, purtroppo per lui le caselle erano piene".