Milan, Gabbia stupito da Gila: "Abbiamo bisogno di persone così"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato ai microfoni di DAZN, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato degli obiettivi rossoneri, dei mesi difficili trascorsi e di Mario Gila, suo nuovo compagno di reparto arrivato in estate dalla Lazio. Di seguito le sue parole sullo spagnolo:

"Lo conoscevamo già visto che giocava in Serie A. È un giocatore che ha delle belle caratteristiche e un ragazzo eccezionale che ha grande voglia di fare. Da calciatore lo conoscevo già, quindi se devo dire in cosa mi ha stupito dico che mi ha stupito come persona perché non lo conoscevo, è un ragazzo perbene che cerca di trasmettere sempre positività all'interno del gruppo. Abbiamo bisogno di persone così, oltre che di giocatori bravi in campo come lui".