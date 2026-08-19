Lazio, Doekhi in difficoltà e Provstgaard senza leader: difesa allo sbando?

RASSEGNA STAMPA - La partita contro il Mantova è stata la conferma di quanto avevamo visto nelle amichevoli estive. L'unica differenza è stato il risultato finale. La Lazio ha attaccato senza cognizione di causa, soffrendo terribilmente in difesa. Per tutto il primo tempo dei trentaduesimi di Coppa Italia la squadra di Modesto ha calciato più volte e pericolosamente verso la porta difesa da un non perfetto Mandas. Ma senza particolare precisione. Nei secondi 45' le occasioni sono diminuite, ma le difficoltà difensive no. Ogni volta che il Mantova superava la prima linea di pressing la difesa della Lazio andava in crisi e lo stesso era avvenuto nelle uscite precedenti. Una conferma di come le caratteristiche del reparto arretrato poco hanno a che vedere con le richieste di Gattuso.

DOEKHI E PROVSTGAARD - Come riporta il Messaggero, Doekhi è un centrale roccioso, ma lento e compassato. Forte nel gioco aereo, ma soffre tantissimo le lunghe distanze. Anche Provstgaard ha quest'ultime due caratteristiche, gode di una maggiore tecnica ma forse non è ancora pronto per diventare un punto di riferimento in difesa. Nella passata stagione ci siamo goduti le sue buone prestazioni, ma aveva sempre la fianco uno tra Gila e Romagnoli. Un leader al quale ispirarsi e che lo indicasse nei movimenti e nelle scelte. Un dettaglio non da poco per un difensore centrale.

Gattuso probbabilmente ha bisogno anche di altro. Ha bisogno di un giocatore che gli possa garantire una difesa alta. Mario Gila è andato via, lui aveva opzionato Sergi Dominguez. Simile per caratteristiche, ma irraggiungibile. La società si è orientata verso altri profili, tutti però troppo simili a quanto è già pggi a disposizione della Lazio.