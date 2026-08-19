Lazio, Gattuso riparte dal Bologna: Frattesi si scalda

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RASSEGNA STAMPA - Dopo il confronto di lunedì, con la reprimenda del ds Fabiani alla squadra per la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia, la Lazio torna oggi a lavorare a Formello. Lunedì al Dall’Ara ci sarà il Bologna e un’altra prestazione come quella dell’Olimpico rischierebbe di trasformare subito il "cazzotto in faccia" della Coppa in un altro pesante ko.

Non sono previste rivoluzioni tattiche. Quaranta giorni di preparazione non possono essere cancellati da una sola partita, per quanto negativa e, scrive il Corriere dello Sport, Gattuso continuerà quindi a lavorare sui principi impostati dal ritiro, dalla linea alta alla pressione e all’aggressività, intervenendo però sulla gestione delle transizioni, uno dei problemi emersi contro il Mantova.

Il lavoro maggiore sarà però sulla testa. Gattuso vuole una Lazio capace di mantenere personalità anche nei momenti di difficoltà, senza abbandonare i propri principi quando la partita prende una piega negativa. Da oggi alla rifinitura di domenica ci saranno cinque giorni per preparare la reazione, anche attraverso qualche cambio negli interpreti: Noslin insidia Cancellieri, mentre Frattesi è candidato a partire titolare.

Le sedute sono state fissate ogni mattina alle 9, mentre lo staff continuerà a monitorare gli infortunati. Da valutare Romagnoli e Tavares, entrambi alle prese con problemi fisici e coinvolti anche nelle dinamiche di mercato. Artistico è ancora fermo per una lieve lesione al polpaccio. Servirà invece più tempo per Cataldi, Isaksen e Patric, ancora alle prese con i rispettivi recuperi.