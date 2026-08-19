Calciomercato | Icardi prende tempo: ecco perché non ha ancora detto sì alla Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Il motivo per cui Mauro Icardi non ha ancora sciolto le riserve sulla Lazio non sarebbe legato ai soldi. L’attaccante argentino, svincolato e nel mirino di Lotito da giorni, sta prendendo tempo per valutare con attenzione il progetto tecnico e capire quali garanzie possa offrirgli il club biancoceleste.

Icardi inizialmente non aveva chiuso la porta alla Lazio e si era lasciato tentare dall’idea di un ritorno in Serie A. Ma oggi il quadro sembra essere cambiato: come spiega il Corriere dello Sport, l’impoverimento tecnico della squadra e, soprattutto, la prospettiva di giocare in un Olimpico ancora lontano dal pienone pesano nelle valutazioni dell’argentino. A 33 anni, Maurito vuole scegliere con attenzione quella che potrebbe essere una delle ultime grandi esperienze della carriera.

Lotito non si è arreso e ha già fatto la prima proposta: un contratto da circa 3 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra che non sarebbe particolarmente alta rispetto alle abitudini dell’attaccante, ma che non rappresenterebbe comunque il nodo principale della trattativa. Icardi vuole capire quale progetto tecnico lo aspetterebbe e, soprattutto, se la Lazio possa garantirgli una squadra competitiva.

Il tempo, inoltre, è dalla parte dell’argentino. Lotito avrebbe voluto chiudere rapidamente per evitare l’inserimento di altri club, mentre Icardi preferisce aspettare: da qui alla fine del mercato potrebbero infatti presentarsi nuove opportunità e occasioni più allettanti.