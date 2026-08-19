Calciomercato Lazio | Rugani non è stato proposto: il punto sul difensore

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CALCIOMERCATO LAZIO - Daniele Rugani torna a essere un nome in casa Lazio? Più una suggestione dei media che la verità. Almeno fino a questo momento. Il centrale della Juventus gode sicuramente di grande stima dalle parti di Formello. Un anno fa era stato vicino al trasferimento nella Capitale, quando c'era Sarri in panchina, poi non se ne fece più nulla.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quello di Rugani è un nome presente negli archivi di mercato della Lazio. Parliamo di un giocatore che viene stimato dal direttore sportivo Fabiani e che a sua volta apprezza la piazza biancoceleste. Per il momento, però, non c'è stato ancora nessun un contatto tra le parti. La Lazio non ha chiamato il suo agente, tanto meno quest'ultimo si è mosso per proporlo ai capitolini.

Non possiamo escludere che nei prossimi giorni verrà fatto un passo da una delle due parti. La situazione economica della Lazio e lo spazio che troverebbe Rugani nella Capitale potrebbero portare a intavolare una trattativa nelle ultime ore di mercato, quando si andrà a caccia di occasioni. Ma per il momento è solo una previsione dettata dalla logica del calciomercato. Rugani è un giocatore della Juve e discuterà con la dirigenza bianconera il suo futuro. La Lazio si guarda intorno e monitora più piste, da Sutalo ad Hautekiet, passando per Chaloupek e Sadick.