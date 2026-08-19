Calciomercato Lazio | Qual è il budget per i prossimi acquisti? La cifra è esigua

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarebbe stato un mercato complicato. Questo era noto da mesi. Ma forse nessuno, neanche in società, si sarebbero aspettati così tanti ostacoli. Ad oggi la Lazio ha un budget per poter completare la squadra minimo. La nuova formula trovata con l'Inter per l'acquisto di Davide Frattesi (la rimozione dell'obbligo condizionato e l'aumento a 5 milioni della parte onerosa) ha complicato ulteriormente le cose.

IL BUDGET - Secondo quanto riportato dal Messaggero, attualmente nelle casse biancocelesti ci sarebbero circa tre milioni di euro, "al massimo quattro". Una cifra irrisoria che costringerà la Lazio a cercare colpi a costo zero (vedi Icardi), oppure giocatori che possano esser ceduti con la formula del prestito con diritto di riscatto (vedi Frattesi).

Da Formello hanno le mani legate. O, meglio, si sono legati le mani. Ora servirà invettiva e qualche 'tecnicismo' per trovare una soluzione entro il 1° settembre e consegnare a Gattuso i giocatori che chiede.