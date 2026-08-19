Calciomercato Lazio | Romagnoli, l’attesa dell’Al-Sadd può costargli caro: l’Atalanta si defila

RASSEGNA STAMPA - Ha aspettato l’Al-Sadd, ma ora rischia di ritrovarsi con la maglia della Lazio addosso. Il futuro di Alessio Romagnoli resta in sospeso, anche se una possibile destinazione sembra essersi allontanata: come scrive il Corriere dello Sport, l’Atalanta, infatti, si sarebbe defilata dalla corsa al centrale biancoceleste. Potrebbe essere una strategia per provare a forzare la mano, ma da Bergamo al momento non arrivano segnali.

Romagnoli aveva scelto da tempo di dare la priorità all’Al-Sadd, attratto da un’offerta economicamente molto più ricca. Il difensore ha continuato ad aspettare il club qatariota anche dopo lo stop dell’operazione, legato a problematiche interne. Da Doha sono comunque arrivate rassicurazioni sulla volontà di tornare alla carica con una nuova proposta entro la fine del mercato.

Una promessa che ha spinto Romagnoli a temporeggiare con l’Atalanta. Sarri avrebbe accolto volentieri il centrale, considerandolo ideale per la sua difesa, ma il passare dei giorni ha raffreddato la pista. Ora il giocatore spera che l’Al-Sadd mantenga gli impegni: il mercato qatariota, infatti, chiuderà il 3 settembre, lasciando qualche giorno in più per provare a sbloccare la situazione.