Calciomercato Lazio | Romagnoli parte? Gattuso ha il sostituto in casa

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome preferito per la difesa in casa Lazio è quello di Josip Sutalo. Il difensore dell'Ajax però sembrerebbe esser complicato da raggiungere. Se non altro per la distanza tra la richiesta dei Lancieri e la formula proposta da Formello. I biancocelesti sono alla ricerca di occasioni in prestito con diritto di riscatto. Il nuovo accordo stipulato con l'Inter per Frattesi complica notevolmente i piani per i prossimi acquisti, limitando un budget già esiguo. Per questo motivo, se Sutalo è una pista complicato da meno non sono le alternative: Chaloupek dello Slavia Praga e Hautekiet dello Standard Liegi.

In questo scenario andrà valutata anche la potenziale uscita di Alessio Romagnoli. Diviso tra Qatar e Atalanta, il difensore romano è da mesi con le valigie in mano nella speranza di poter lasciare la Lazio e separarsi da questa società. Una sua partenza, però, lascerebbe un ulteriore buco in un reparto difensivo già in grande crisi (Patric non si sa quando tornerà, con Gigot si tratta la rescissione). Senza Gila e Romagnoli il solo innesto di Doekhi non basterebbe e ai biancocelesti servirebbero altri due centrali. Uno arriverà dal mercato, l'altro - secondo il Messaggero - Gattuso potrebbe averlo già in rosa.

MARUSIC CENTRALE - Non può essere esclusa, infatti, la pista che porta Marusic al centro della difesa. Sulla fascia destra ci sono già Manuel Lazzari e Romano Floriani Mussolini che potrebbero restare nella Capitale. Il classe 2003 piace al Cagliari, ma se dovesse verificarsi questa situazione la Lazio potrebbe respingere i sardi per tenerlo in rosa. Marusic ha già fatto il centrale in carriera. Lo è stato con Sarri e Baroni all'occorrenza, lo ha fatto nell'ultimo anno di Inzaghi per quasi tutta la stagione, seppur giocando a destra nella difesa a 3. La sua età e la sua esperienza potrebbero spingerlo verso questa soluzione per l'ultimo atto della sua carriera, soprattutto se la situazione in casa Lazio dovesse peggiorare.