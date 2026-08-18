Calciomercato Lazio | Il Porto tenta Gimenez: ma arriva il 'no' del Milan
18.08.2026 20:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Offerta del Porto per Santiago Giménez, nelle scorse settimane accostato con insistenza anche alla Lazio, prima che il nome di Icardi si prendesse tutta l'attenzione. Il Milan, dalla sua, riterrebbe il tentativo decisamente lontano dalle sue richieste e non avrebbe preso in considerazione la proposta.
Come riporta Gianluca Di Marzio, servirà un rilancio del club portoghese su basi diverse per convincere il Milan a lasciarlo partire. I ragionamenti sono sempre su un'operazione in prestito con diritto di riscatto.
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.