Di Giovambattista: "Lazio, puoi ancora rialzarti. Ecco cosa chiedo a Lotito" - VD

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, ha voluto mandare un messaggio direttamente alle figure di vertice della Lazio. Ecco la sua richiesta a Lotito, Fabiani, Gattuso e Zaccagni:

"Mi volevo rivolgere al presidente Lotito, al responsabile tecnico, all'allenatore Gattuso e al capitano Zaccagni. Secondo me, convocazione immediata di una conferenza stampa. Non dimenticate che sta per iniziare il campionato, la stagione si può ancora salvare. Conferenza stampa per annunciare iniezioni tecniche alla squadra, perché la Lazio è in evidente calo tecnico. Quando una società va in difficoltà anche economica, è l'azionista di maggioranza che deve mettere dei capitali all'interno, altrimenti si va in un loop. Al presidente chiedo di mettere risorse nuove. O ti fai aiutare da qualcuno, o si mettono dentro delle risorse nuove. Altrimenti si rischia. All'allenatore dico: abbiamo un grande rispetto, ma non ci si può basare solo sull'elmetto e sulla voglia di reagire".

"A me la Lazio, tatticamente, sembra una squadra squinternata. A me sembra che più di qualuno stia lì per timbrare il cartellino. Chiedo una conferenza stampa in cui tutto voi chiedete aiuto alla gente. Poi magari non torneranno, ma intanto voi avete chiesto aiuto e anche scusa. L'orgoglio uccide i rapporti. Chiedere scusa perché si è sbagliato e chiedere aiuto perché questo è un bene di qualche milione di persone, non di una persona".

🚨 ILARIO: "LA LAZIO SI PUÒ ANCORA RIALZARE!" (Video completo nei commenti)



Dopo lo 0-2 contro il Mantova, @IlarioDiGiovamb chiama direttamente in causa quattro figure: Claudio Lotito, Angelo Fabiani, Rino Gattuso e Mattia Zaccagni



️ “Chiedete scusa e chiedete aiuto. Dite… pic.twitter.com/vvC7MSkwh2 — Radio Radio (@RadioRadioWeb) August 18, 2026