Ex Lazio | Vecino verso al rescissione con il Celta Vigo: i dettagli

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L’ex Lazio Matias Vecino potrebbe tornare presto sul mercato degli svincolati di lusso. Il centrocampista, dopo l’esperienza in biancoceleste, è passato al Celta Vigo ma, come riporta Matteo Moretto su Marca, sarebbe pronto a rescindere il suo contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Vecino potrebbe quindi tornare a essere un giocatore svincolato, libero di firmare con un nuovo club. Nella scorsa stagione l’uruguaiano ha disputato 14 gare con la maglia della Lazio, tra campionato e Coppa Italia, e 12 con la maglia del Celta Vigo tra Liga e Europa League.

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