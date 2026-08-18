Calciomercato Lazio | Pedullà: "Nuovo sondaggio per Esposito"
18.08.2026 23:53 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Prosegue in casa Lazio la ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato biancoceleste. Tra la suggestione Icardi e l’ipotesi Pinamonti è ancora viva anche la strada che porta a Sebastiano Esposito.
Come riportato da Alfredo Pedullà nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi dialoghi con la Lazio anche se il possibile arrivo del classe 2002 sarebbe legato all’uscita di Dia.
Quella di Esposito potrebbe essere una trattativa degli ultimi giorni di mercato ma attenzione alla concorrenza di Napoli e Torino.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide