Calciomercato Lazio | Esposito, il Cagliari apre alla cessione: le condizioni

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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio vuole regalare un attaccante a Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha indicato il centravanti come priorità per il mercato biancoceleste. Ai soliti nomi di Pinamonti, Lucca e Icarei nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 è in rottura con il Cagliari che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto. Il club sardo si accontenterebbe di incassare immediatamente 1 o 2 milioni di euro subito, per poi far partire il calciatore con una formula conveniente a molti club. La Lazio è interessata, ma oltre al club biancoceleste ci sono anche il Torino e il Napoli, con i Granata che si sono già mossi con largo anticipo rispetto alla concorrenza.