DIRETTA - Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi
Nations League 2026/27
Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)
Lunedì 5 ottobre, ore 20.45
ITALIA-TURCHIA
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P.Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S.Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini.
TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek. A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.Commissario tecnico: Vincenzo Montella.
Il Dall'Ara è pronto per la sfida Italia-Turchia, che andrà in scena dalle 20.45 e sarà valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Tutto confermato tra gli azzurri con Scamacca al posto di Pio Esposito e Vergara dal primo minuto in un tridente che comprende anche l'attaccante del Cagliari Daniel Maldini. Dall'inizio Doumbia dello Sporting, in difesa spazio a Ruggeri in una linea a quattro che contempla anche il ritorno dall'inizio di Giovanni Di Lorenzo.
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