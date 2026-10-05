DIRETTA - Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi

05.10.2026 20:25 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA - Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: la scelta su Frattesi
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Nations League 2026/27

Stadio Renato Dall'Ara (Bologna)

Lunedì 5 ottobre, ore 20.45

ITALIA-TURCHIA

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Kayode, Calafiori, Cambiaghi, Tonali, P.Esposito, Fagioli, Inacio, Frattesi, Scalvini, S.Esposito. Commissario tecnico: Roberto Mancini. 

TURCHIA (4-3-3): Cakir; Celik, Bardakci, Kabak, Kadioglu; Elmali, Ozcan, Kahveci; Simsir, Akgun, Yuksek. A disposizione: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Elmaz, Akturkoglu, Tiknaz, Gul, Fakili, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.Commissario tecnico: Vincenzo Montella.

Il Dall'Ara è pronto per la sfida Italia-Turchia, che andrà in scena dalle 20.45 e sarà valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Tutto confermato tra gli azzurri con Scamacca al posto di Pio Esposito e Vergara dal primo minuto in un tridente che comprende anche l'attaccante del Cagliari Daniel Maldini. Dall'inizio Doumbia dello Sporting, in difesa spazio a Ruggeri in una linea a quattro che contempla anche il ritorno dall'inizio di Giovanni Di Lorenzo.

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Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.