Orsato torna sul 26 maggio 2013: "La partita più difficile che ho arbitrato"
05.10.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Raffica di domande all'ex arbitro Daniele Orsato, ospite al Festival dello Sport di Trento. La prima sulla partita più difficile che ha diretto, su cui non ha dubbi: "Roma-Lazio, la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013", ha dichiarato. E poi ancora: "I giocatori più polemici? Ne avrei troppi, quindi preferisco non rispondere".
"Una regola che cambierei? Mi piacerebbe che anche gli arbitri potessero avere un allenatore in panchina a bordocampo. I miei errori? Potrei avere un lungo elenco, però ti posso dire che ho sbagliato ad assegnare un rigore in un Sampdoria-Atalanta di tanti anni fa. L'allenatore più difficile da gestire? Sinisa Mihajlovic, che era anche quello con cui era più piacevole confrontarsi".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.