Italia-Turchia, le probabili formazioni: la scelta su Frattesi
L'Italia tornerà in campo martedì, 6 settembre, per affrontare l'ultima partita di una lunghissima sosta per le nazionali. La squadra di Roberto Mancini, dopo 1 vittoria, 1 sconfitta e 1 pareggio, cercherà il terso risultato utile consecutivo. Davanti a sé troverà una Turchia in estrema difficoltà e che ha già qualche giorno fa ha superato con un 4-1 senza appello.
Per replicare quella prestazione, però, Mancini cambierà ancora formazione, facendo ruotare gli uomini con l'obiettivo di dare a tutti lo spazio meritato. In casa Lazio c'è l'incognita Frattesi, reduce da due partita da titolare. Il centrocampista biancoceleste è in grande spolvero ma dovrebbe partire dalla panchina.
ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct: Mancini.
TURCHIA (4-4-2) - Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct: Montella.