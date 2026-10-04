Italia-Turchia, le probabili formazioni: la scelta su Frattesi

04.10.2026 11:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Italia-Turchia, le probabili formazioni: la scelta su Frattesi
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L'Italia tornerà in campo martedì, 6 settembre, per affrontare l'ultima partita di una lunghissima sosta per le nazionali. La squadra di Roberto Mancini, dopo 1 vittoria, 1 sconfitta e 1 pareggio, cercherà il terso risultato utile consecutivo. Davanti a sé troverà una Turchia in estrema difficoltà e che ha già qualche giorno fa ha superato con un 4-1 senza appello.

Per replicare quella prestazione, però, Mancini cambierà ancora formazione, facendo ruotare gli uomini con l'obiettivo di dare a tutti lo spazio meritato. In casa Lazio c'è l'incognita Frattesi, reduce da due partita da titolare. Il centrocampista biancoceleste è in grande spolvero ma dovrebbe partire dalla panchina. 

ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct: Mancini.

TURCHIA (4-4-2) - Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct: Montella.

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.