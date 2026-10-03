WOMEN | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali del derby: Le Mouel in attacco
03.10.2026 16:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Tutto pronto per la il derby della Capitale tra la Lazio Women e la Roma Women. La gara è valida per la seconda giornata di Serie A Women e inizierà alle ore 18:00. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
ROMA (4-1-3-2): Baldi; Bergamaschi, Ottey, Oladipo, Oliviero; Rieke; Doms, Giugliano, Greggi; Piemonte, Van Dooren. All.: Piovani.
LAZIO (4-4-2): Cetinja; Consolini, Connolly, Zannini, Zanoli; Castiello, Roddar, Goldoni, Monnecchi; Le Mouel, Visentin. All.: Grassadonia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.