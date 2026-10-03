Lazio-Juve Stabia, due infortunati vicino a Gattuso: di chi si tratta
03.10.2026 16:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
Si intravede anche qualche infortunato nella panchina della Lazio: infatti, durante l'amichevole contro la Juve Stabia, sono tornati a presenziare a bordocampo Cataldi e Marusic, che insieme a Gattuso danno il proprio supporto ai compagni di squadra per l'ultima partita della sosta prima del prossimo impegno in campionato contro il Monza.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.