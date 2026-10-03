Italia, Frattesi trascinatore. Gli interisti su tutte le furie: "Speriamo che Lotito..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Nell'Italia che strappa un punto d’oro allo Stade de France spiccano, tra le altre, le prove da applausi di Davide Frattesi e Antonio Vergara. Il primo parte titolare e regala a Roberto Mancini giocate, ritmo e inserimenti. Il secondo entra poco dopo l’ora di gioco e con i suoi strappi sfrutta gli spazi che l’ultimo quarto di gara regala alla nazionale azzurra. Una mezz’ora di livello che non può lasciare indifferente Massimiliano Allegri. Una volta tornati a Castel Volturno, il tecnico dovrà essere bravo a sfruttare l’onda lunga di questa pausa per dare una svolta.

Svolta che, evidentemente, c’è stata nella testa di Davide Frattesi, che anche in azzurro conferma quanto di buono messo in mostra con la maglia della Lazio. Contro i Les Bleus di Zidane, l’ex Sassuolo corre per tre, strappa, sfiora il gol e recupera una mezza infinità di palloni. Una prova che manda letteralmente su tutte le furie i tifosi dell’Inter, che sui social non mancano di palesare i propri dubbi dopo la cessione estiva del classe ’99.

“L’Inter ha venduto Frattesi che è letteralmente un demone per rinnovare Mkhitaryan e prendere Curtis Jones io sono sinceramente senza parole”, scrive qualcuno e poi: “Chissà se alla fine non abbiamo fatto una cavolata con Frattesi…”, “Ma veramente l’Inter ha regalato Frattesi alla Lazio per rinnovare quella mummia di Mkhitaryan e prendere Indiana Jones a 40 milioni?”, “Mi gasa troppo Frattesi, rosico a vederlo alla Lazio. L’unica speranza è che Lotito non lo riscatti”, “Tenuto Barella finito mentalmente e fisicamente e dato via Frattesi, la più grande fesseria post Seedorf Pirlo e R. Carlos”, conclude un altro utente su X.