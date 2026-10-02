FORMELLO - Lazio, seduta con vista sulla Juve Stabia: domani il test

Fonte: Carlo Roscito

FORMELLO - Seduta con vista sull’ultima amichevole della sosta. La Lazio si è allenata oggi e domani alle 15 chiuderà la settimana corta con il test contro la Juve Stabia, seconda squadra di Serie B da affrontare in questa pausa. Gattuso senza i nazionali (sono rimasti 7 con il ritorno di Gudmundsson) e i calciatori ancora ai box. Dele-Bashiru è il calciatore già ritrovato, si è riunito ai compagni da un paio di giorni, domani riceverà un minutaggio parziale. Potrebbe completare il centrocampo in caso di ritorno al 4-3-3 oppure affiancare Belahyane dovesse essere confermato il 4-2-3-1 visto con l’Arezzo (viste le numerose assenze in mediana).

Dal modulo dipendono anche le scelte offensive: Noslin e Pinamonti sono stati associati domenica scorsa con Serra e Zaccagni larghi sulle fasce. In difesa, senza Sutalo e Provstgaard, di nuovo la coppia Doekhi-Diogo Leite. Il portoghese, insieme a Pinamonti, sarà il calciatore maggiormente osservato domani. Entrambi devono migliorare la rispettiva condizione, per motivi di mercato non hanno svolto al meglio la preparazione atletica.

Gattuso aspetta la settimana prossima per riabbracciare Marusic e Cancellieri, entrambi dovrebbero rispondere presente con il Monza. Più in dubbio Rovella, spera di riaggregarsi a ridosso della ripartenza in campionato, potrebbe farcela. Per Cataldi tempi un po’ più lunghi, l’obiettivo (non scontato) è la convocazione per la trasferta con la Juve.