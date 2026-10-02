Calciomercato Lazio | Busiello: "Tanti club interessati, è vero. Adesso..."

Danilo Busiello parla del suo futuro. Il classe 2008 ha lasciato l'Empoli ed è stato accostato alla Lazio, oltre che a diverse altre squadre. Intervistato da Pianetaserieb.com, il centrocampista offensivo ha spiegato qual è la sua situazione attualmente. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il problema intercorso tra me e l’Empoli è stato diverso, di natura extra-calcistica. Non ho scelto di andare via per il progetto, per quanto mi sia stato detto dal club che diversi giovani fossero molto più avanti di me”.

“Napoli, Lazio e Palermo? Queste squadre mi seguono da un po’ di tempo, sono voci arrivate anche a me. Ce ne sono anche altre, ma di questo tema preferisco che ne parli chi di dovere. Io penso unicamente a ritrovare la forma migliore per tornare in campo nella mia versione più performante”.