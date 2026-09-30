Lazio, Icardi risponde a chi non lo vuole: "C'è un modo per chiamarla"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Mauro Icardi torna a far parlare di sé, questa volta fuori dal campo. Dopo la fine del suo rapporto con il Galatasaray, l'attaccante argentino ha affidato ai social un messaggio dal tono deciso per rispondere a chi ha interpretato il suo momento senza contratto come una difficoltà: "Confondono la disoccupazione con il fallimento, io la chiamo vita sistemata. Confondono il fatto di essere senza contratto con l'essere senza opzioni. Io la chiamo libertà di scelta", ha scritto Icardi, rivendicando la propria tranquillità economica e personale.

L'ex capitano dell'Inter ha poi spiegato di aver costruito nel tempo una situazione che gli permette di guardare al futuro senza pressioni: "Ho lavorato per essere padrone del mio tempo, per avere il mio futuro assicurato. Se smettessi di lavorare, la mia vita continuerebbe allo stesso modo". Parole che arrivano in un momento particolare della carriera del classe 1993, reduce da stagioni da protagonista in Turchia ma ora alla ricerca di una nuova opportunità dopo la conclusione dell'avventura con il Galatasaray e le voci che lo volevano vicino alla Lazio.

Nonostante l'assenza di un accordo con un nuovo club, Icardi ha voluto ribadire di non vivere la situazione come un problema. "Non capisco le vostre preoccupazioni per me. Vivete sereni, vivete in pace e con tanto amore. Io ho già tutto", ha concluso l'argentino, mandando un messaggio chiaro a chi lo considera in difficoltà dopo la fine del suo percorso a Istanbul.