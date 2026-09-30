Lazio, De Grandis (Sky): "Devi cedere per acquistare. Motta mi piace, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato della possibile plusvalenza che la Lazio ricaverebbe dalle cessione di Edoardo Motta, dato che il club biancoceleste con molta probabilità dovrà prima cedere per poter acquistare nel prossimo mercato. Di seguito le sue parole:

"La Lazio è un club che si autofinanzia, quindi devi cedere per poter acquistare, Motta lo hai pagato solo un milione, potresti decuplicare il suo investimento. Motta mi piace, tra i pali è un portiere già pronto ma deve crescere e maturare esperienza, in questo momento hai Mandas che è un ottimo portiere".