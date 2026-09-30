Lazio, Piantanida: "Frattesi è un giocatore serio, può fare quindici gol"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, il giornalista Frank Piantanida ha parlato dei miglioramenti fatti da Davide Frattesi nel tempo. Di seguito le sue parole sul centrocampista della Lazio:

"Credo che Frattesi abbia fatto una scelta lungimirante nel restare all'Inter, anche in panchina. È uscito da lì con personalità, con qualita, con il saper fare le scelte giuste. Prima si diceva che sapeva fare solo certe cose, lui ha imparato di dover saper fare il resto. È diventato un giocatore serio e si vede, è continuo. Potrebbe anche fare 15/20 gol, e sarebbe difficile da lasciar fuori".