Lazio, Rodriquez a RL: "Dire 'Lotito è isolato' è essere staccati dalla realtà"

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista de Il Foglio Giovanni Rodriquez ha commentato la vittoria di Fabio Roscioli a Reggio Calabria, addentrandosi nelle varie dinamiche che vedono coinvolti Lotito, Cannizzaro, Occhiuto e non solo. Uno sguardo sulle mosse presenti e future del centro-destra, ma anche dell'insediamento sempre più pervasivo di Lotito nella regione. Di seguito le sue parole:

"Ci sono due piani che spesso si sovrappongono, Lotito presidente della Lazio e politico/imprenditore. Lotito in Calabria non è solo politico e presidente della Lazio ma anche imprenditore e presidente della Reggina che ha portato investimenti in quel territorio. La vittoria di Roscioli è di Occhiuto e Cannizzaro perché Roscioli era un personaggio non noto e assolutamente sconosciuto nel collegio della città metropolitana di Reggio Calabria. Sono riusciti da una parte a scalare le gerarchie interne a FI e hanno fatto un favore alla famiglia Berlusconi, Roscioli è uno degli avvocati della famiglia Berlusconi una cerniera tra la famiglia Berlusconi e il mondo politico. Roscioli verrà incaricato molto probabilmente per le prossime elezioni politiche, non vuol dire che sarà lui a decidere, ma se Occhiuto e Cannizzaro dicessero: “Lotito per noi deve stare in questa lista”, sia per il peso politico sia per il fatto che Roscioli se è alla camera lo deve a loro, è evidente che sarà molto complicato dire: “no Lotito non ce lo metto”.

Il video della vittoria di ieri, parla da solo. Lotito che festeggia con Occhiuto e c’era anche Stefania Craxi messa come capogruppo al Senato dalla famiglia Berlusconi. Sono tutte persone che hanno come referente Marina Berlusconi e Lotito era dentro quella cerchia di persone. Quando sento dire che Lotito è isolato e non conta niente, è una presa in giro per le persone, non è automatico che Lotito entrerà nelle liste. Dire Lotito isolato è essere staccati dalla realtà. Domani Occhiuto inizierà il suo tour in giro per l’Italia per presentare il suo libro, così lui prova ad accreditarsi come possibile segretario di FI, non è una partita che ha preso il via con la benedizione della famiglia Berlusconi, lui scrive un libro, lo presenta e vede le reazioni, questo sarà interessante, perché così come Lotito è andato a baciare la pantofola di Occhiuto facendosi blindare in quella cerchia, sarà interessante vedere domani chi ci sarà domani alla presentazione. L’interesse della famiglia Berlusconi in questo preciso momento va molto a fiammate, ci sono momenti in cui sembrano che vogliano intervenire in maniera diretta, poi si sono inabissati di nuovo disinteressandosi del partito lasciando a Tajani le redini. Forza Italia non si è mai caratterizzata negli anni per una grande capacità di innovazione, le facce dal ’94 sono sempre le stesse, Cannizzaro ha detto che in Calabria ci saranno solo calabresi, è una botta per Lotito? Al di là delle dichiarazioni della politica, Lotito fondamentalmente sono tre anni l’anno prossimo che in quanto politico e imprenditore ha una presenza radicata in Calabria e può tranquillamente essere venduto come all’interno del territorio".