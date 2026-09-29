Lazio e Italia, Frattesi non si ferma: Davide ha una media gol da attaccante

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Forse Davide Frattesi non si era mai davvero perso. Aveva soltanto bisogno di ritrovare sé stesso, il sorriso e soprattutto quella condizione atletica che gli permette di trasformare corsa, inserimenti e aggressività in un’arma difficile da arginare.

I numeri, del resto, raccontano già qualcosa. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, con il gol segnato contro la Turchia il centrocampista classe '99 è salito a quattro reti nelle prime otto presenze da quando ha lasciato l’Inter: sei con la Lazio e due con la maglia dell'Italia. Un bottino arrivato in appena 512 minuti complessivi, vale a dire un gol ogni 128 minuti.