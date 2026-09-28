Italia, Mancini soddisfatto: "La squadra ha giocato bene, bravi tutti"

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Torna a vincere l'Italia di Mancini che, dopo il 2-0 subito per mano del Belgio, batte per 4-1 la Turchia con le reti di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Al termine del match queste le parole del ct Mancini ai microfoni di Rai Uno: “Giocavamo su un campo dove piove da un giorno era difficile che ci fosse una reazione anche da parte loro. Menzione per tutti, Raspadori è uscito per un problema non volevamo rischiare. La squadra ha giocato bene, ha tenuto la palla, sono stati bravi tutti".

"Francia? Adesso pensiamo a questa gara che era difficile, ora cercheremo di recuperare le forze e poi andremo a Parigi".

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