WOMEN | Grassadonia a LSC: “Lazio, sarà un anno di sofferenza. Ora testa al derby”

Al termine della gara tra Lazio Women e Parma è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club il tecnico Gianluca Grassadonia. Queste le sue parole: “Le cento panchine sono un traguardo importante, sono chiaramente contento ed è un traguardo che mi lusinga. Ringrazio la società per questa grandissima avventura, tutte le mie calciatrici che in questi quasi cinque anni mi hanno accompagnato. Sono felice, un po’ meno per il risultato ma guardo il bicchiere mezzo pieno perché poi alla fine quel palo loro finale ha sancito un pareggio giusto. Nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni davvero importanti. C’è da lavorare tanto, sarà una stagione diversa rispetto alle altre e dobbiamo salvare la pelle, le ragazze come oggi metteranno sicuramente tutto in campo”.

“Siamo un cantiere, è una stagione in cui abbiamo cambiato tantissimo. Sono arrivate tante giovani, alcune alla prima esperienza in Serie A. Ci sono anche alcune straniere arrivate tardi che devono inserirsi, altre vengono da un calcio diverso. In questo mese e mezzo eravamo in poche perché avevamo Sciabica e poi Consolini con la Nazionale. C’è Holmstrom ferma da un mese e mezzo, bisogna lavorare e continuare con questa voglia, con questa determinazione, con questa attenzione che le ragazze ogni giorno mettono dentro. Ma sappiamo che è un percorso nuovo, un ciclo nuovo. Quest’anno ci toccherà soffrire e lo abbiamo visto anche oggi. Abbiamo affrontato una squadra che è alla nostra portata, ma la determinazione, il coraggio, la voglia e il piacere di lavorare non manca né a me, né allo staff, né alle calciatrici, quindi si lavorerà”.

“Ora ci sarà il derby, ci prepareremo iniziando a studiare e a guardare la Roma. Poi ci lavoreremo sopra, ma il derby sfugge sempre a ogni pronostico e speriamo vada a nostro favore. Sarà una gara bellissima da preparare bene sapendo chi affrontiamo, poi le partite vanno sempre giocate”.