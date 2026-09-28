Monte ingaggi Serie A, spese da oltre 1 miliardo di euro: la posizione della Lazio
TuttoMercatoWeb ha pubblicato un approfondimento sul monte ingaggi delle squadre di Serie A 2026/2027, stilando una classifica che descrive una spesa totale di quasi 1,3 miliardi di euro lordi stimati e oltre 700 milioni netti.
Torna al comando la Juventus, rivelandosi la squadra che spende di più per gli stipendi con 149,42 milioni di euro lordi e 87,55 milioni netti. All'ultimo posto il Lecce con una spesa che si attesta intorno ai 18,43 milioni lordi.
La Lazio occupa l'ottavo posto spendendo 69,44 milioni di euro lordi (38,31 milioni netti), posizionandosi dietro ad Atalanta (74,4 milioni lordi), Como (75,5 milioni lordi), Roma (96,95 milioni lordi), Milan (109,12 milioni lordi), Napoli (113,09 milioni lordi), Inter (142,42 milioni lordi) e Juventus.