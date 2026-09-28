DIRETTA - Turchia-Italia: a breve il fischio d'inizio del match
Nations League | Gruppo A - Giornata 2
Lunedì 28 settembre 2026
Timsah Arena, Bursa
TURCHIA-ITALIA
TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini.
Arbitro: Michael Oliver (ENG); Assistenti: Stuart Burt (ENG), James Mainwaring (ENG); IV Uomo: Darren England (ENG); VAR: Stuart Attwell (ENG); AVAR: Matthew Donohue (ENG).
NOTE
Ammoniti:
Espulsi:
Recupero:
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Turchia-Italia, seconda giornata del Gruppo A per la fase a gironi di Nations League. Dopo l'esordio amaro con una sconfitta contro il Belgio, il ct azzurro Mancini cerca immediatamente il riscatto contro la nazionale guidata da Montella.