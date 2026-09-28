DIRETTA - Turchia-Italia: a breve il fischio d'inizio del match

28.09.2026 20:38 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it
DIRETTA - Turchia-Italia: a breve il fischio d'inizio del match
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Nations League | Gruppo A - Giornata 2

Lunedì 28 settembre 2026

Timsah Arena, Bursa

TURCHIA-ITALIA

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Mancini.

Arbitro: Michael Oliver (ENG); Assistenti: Stuart Burt (ENG), James Mainwaring (ENG); IV Uomo: Darren England (ENG); VAR: Stuart Attwell (ENG); AVAR: Matthew Donohue (ENG).

NOTE

Ammoniti: 

Espulsi: 

Recupero:

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Turchia-Italia, seconda giornata del Gruppo A per la fase a gironi di Nations League. Dopo l'esordio amaro con una sconfitta contro il Belgio, il ct azzurro Mancini cerca immediatamente il riscatto contro la nazionale guidata da Montella.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.