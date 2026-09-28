Caicedo saluta Patric dopo l'addio alla Lazio: "Mio fratello!"
28.09.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Patric ha lasciato la Lazio. Dopo undici anni, lo spagnolo ha salutato la Capitale per firmare con l'Al Ittifaq a Dubai. Su X, l'ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo ha commentato il suo commovente filmato d'addio a Formello pubblicato dalla società: "'Gaba' mio piccolo fratello", ha scritto. Di seguito il post.
Gaba mi hno pequeño 🫶🩵 https://t.co/rJkNJC9Qn2— Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) September 28, 2026
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.