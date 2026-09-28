Piscedda: “Italia, fischi sbagliati. Serve pazienza e collaborazione dei club”

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È intervenuto ai microfoni di Radiosei Massimo Piscedda. L’ex calciatore della Lazio ha affrontato il tema della Nazionale: di seguito il suo pensiero. “L’analisi di Mancini mi sembra la più sensata: nella prima mezz’ora ci sono state delle difficoltà, poi la squadra è uscita fuori ed è stata anche sfortunata a tratti”.

“Questo è un percorso di rinascita, con le sue tempistiche. Se riparti dal secondo tempo, vedi buoni margini per migliorare in futuro. Tanti cambi? Hai molti ragazzi, è giusto provarli e trovare una quadra. Questo non garantisce il risultato, ma la visione totale del materiale per poi andare ad essere competitivo. Chiaro che i tifosi guardino il risultato, ma ci vuole tempo”.

“Con i fischi non sono d’accordo, se un movimernto deve rinascere lo fa con la collaborazione di tutti. Turchia? L’Italia ora sta provando e quando provi non devi badare al risultato, devi sperimentare. Le generazioni di grandi talenti sono finite, devi trovare una squadra che attraverso il gruppo supporti ciò che non c’è. Bisogna attendere, ci vuole pazienza e ci vuole la collaborazione di tutti, anche dei club”.