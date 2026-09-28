NEWS | Oasis, l'ira del Codacons: "Biglietti fino a 10mila euro"

La corsa ai biglietti per il tour del 2027 degli Oasis si è ufficialmente conclusa ma è già un vero e proprio caso nazionale. Già poche ore dopo la prima giornata di vendita, con il discusso sistema dei codici, alunni ticket per i concerti della band sono comparsi su diverse piattaforme di secondary ticketing a prezzi che, secondo il Codacons... <<< OASIS >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini