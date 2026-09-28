Settore giovanile | Weekend da imbattuta per la Lazio: i risultati

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L'ultimo weekend del mese di Settembre porta sorrisi alle giovani aquile, tra sabato 26 e domenica 27 sono arrivate due vittorie ed un pareggio. I ragazzi di Igor Spiridigliozzi mettono in cassaforte la seconda vittoria consecutiva nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza. La Lazio espugna il campo del Trastevere 2-0 grazie alle reti di De Francesco e Afonso Delgado. Una domenica da ricordare al 'Viola Park - Rocco Commisso' per Under 15 e 16 biancocelesti. La squadra di Valerio Gualdaroni conquista una vittoria importante per 2 a 0, mettono la firma sul match Vinci e Piras. Una prestazione maiuscola per l'Under 15 biancoceleste che permette alla Lazio di inanellare la terza vittoria consecutiva in altrettante giornate. Lazio prima a punteggio pieno. Partita da cardiopalma per l'Under 16 di Simone Rughetti. Nel primo tempo, la Lazio perde 2-0, nella ripresa, alza i ritmi, trova il pari con Bacchi e, in pieno recupero grazie, acciuffa il pari con Casali. Un 2-2, al fotofinish che permette alle aquile classe 2011 di inanellare il terzo risultato utile consecutivo (2 vittorie ed un pareggio) e di uscire dal Centro Sportivo toscano da imbattuti. Sosta di campionato per Under 18 e Under 17.

I risultati nel dettaglio:

Under 18 Professionisti

SOSTA

Under 17 Serie A e B

SOSTA

Under 16 Serie A e B - 3^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 2-2

Marcatori: 14’pt Carpita (F), 40’pt+2’ Mignemi (F), 6’st Bacchi (L), 40’st+5’ Casali (L)

FIORENTINA: Minucci (GK), Pistone, Febbraro (40’st Perdoncini), Diatta, Latini, Haxhiraj (14’st Plepi), Tali (14’st Lomi), Musah, Carpita (25’st Jammeh), Floro Flores (40’st Innocenti), Mignemi (14’st Mustapha). A disp.: Fusi (GK), Trapani, Disario. All.: Balestracci.

LAZIO: Mocci (GK), Scarabotti (33’st Di Palma), Iacomino (30’st Gioia), Morresi (40’st Gambino), Boveri, Casali, Girotti (30’st Coppola), Kerxhaliu (40’st Bottega), Bacchi, Pellegrino (1’st Interlandi), Radu (1’st Caputo). A disp.: Frattallone (GK), Pillera. All.: Rughetti.

NOTE: 40’st+5’ espulso Frattallone (L)

UNDER 15 Serie A e B - 3^ Giornata

FIORENTINA-LAZIO 0-2

Marcatori: 29’pt Vinci (L), 8’st Piras (L)

FIORENTINA: Rovai (GK), Biagioli (6’st Cimino), Bovo, Kaba D., Piu, Di Marino (28’st Martucci), Cecioni (28’st Fanteria), Remorini (14’st Daddi), Andrejic (6’st Panci), Imbembo (14’st Scrofani),Canu. A disp.: Taddei (GK), Caselli, Di Salvo. All.: Zaza.

LAZIO: Folgori (GK), Rufo, Coccia (25’st Mazzei), Zauri, Toci, Vender (37’st Giampaolo), Licciardello, Mancini (20’st Carboni), Vinci (20’st Kone), Piras (37’st Carlopio), Spoletini. A disp.:Jiboc (GK), Sciarpelletti, Punzo, Scorzafave. All.: Gualdaroni.

UNDER 14 Regionali Eccellenza - 2^ Giornata

TRASTEVERE-LAZIO 0-2

Marcatori:1’pt De Francesco (L), 2’st Afonso Delgado (L)

TRASTEVERE: Borgia (GK), Pavone, Argirò (18’st D’Alesio), Giocoli (20’st De Vietri), Quitarra, Zoppi, Clemente(27’st Schirinzi), Ciampalini (32’st Bernardini), Ventura (32’st Moreschini), Nardi (36’st Antonelli), Norzi (6’st De Villa). A disp.:Buscia (GK). All.: Scanu.

LAZIO: Iaquinta (GK), Formosa (37’st Njie), White (1’st Rossi C.), De Antoniis, Calcopietro, Natali, Palma (14’st Brancato), Afonso Delgado (28’st Ndoci), Vollaro (18’st Iembo), Luttazzi (14’st Totaro), De Francesco (24’st Corsi L.). A disp.: Presutti (GK). All.: Spiridigliozzi.