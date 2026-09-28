Giordano: “Nazionale senza talento. La storia di Patric alla Lazio…”

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Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei. L’ex calciatore della Lazio ha parlato di Nazionale ma anche dell’addio di Patric. Questo il suo pensiero: “La Nazionale ha poco talento. Di giovani ne abbiamo visti pochi, ne vedremo qualcuno in più stasera. Serve pazienza, non si può avere tutto e subito, ma è chiaro che siamo molto indietro. È bastata una buona Nazionale per farci vedere che siamo lontani dal raggiungimento dei risultati attraverso il gioco”.

“Credo manchi il talento, in modo particolare davanti. Gli esterni difesivi ok, soprattutto quando tornerà Palestra, poi c’è Donnarumma. A noi manca il grande talento davanti, dove si vincono le partite. La rivoluzione sportiva deve riguardare anche i settori giovanili. È stato cambiato il vertice ma non ci hanno fatto capire come si imposterà dal basso”.

“Patric? Esperienza fatta di tanti alti e bassi. Quando è stato in campo ha dato tutto, ha giocato anche davanti alla difesa. Gli auguro di stare bene. Non gioca da diverso tanto, magari si potrà divertire nel nuovo campionato. Quando tornerà a Roma sarà sempre il benvenuto”.