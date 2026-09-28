Lazio, contratti importanti in scadenza nel 2028: c’è una priorità

28.09.2026 13:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, contratti importanti in scadenza nel 2028: c’è una priorità

RASSEGNA STAMPA - Non solo le scadenze 2027: in casa Lazio si pensa anche - e forse soprattutto - ai contratti in scadenza nel 2028. Non mancano infatti nell’elenco giocatori di primo piano per la rosa biancoceleste tra coloro che andranno in scadenza a giugno 2028.

Tra questi, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, soprattutto i contratti di Rovella e Isaksen, sulla carta titolari della Lazio di Gattuso. In scadenza nel 2028 anche Marusic e Dele-Bashiru, ma è un altro contratto la priorità per i biancocelesti.

A giugno 2028 scadrà infatti anche l’accordo che lega Romano Floriani Mussolini alla Lazio. Il terzino è il calciatore con l’ingaggio più basso tra coloro che possono essere considerati titolari o co-titolari e per questo il rinnovo del prodotto del vivaio biancoceleste è diventato una priorità secondo il quotidiano. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.