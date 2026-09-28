WOMEN | Zanoli a LSC: “Voglio riportare la Lazio dove merita e sogno la Nazionale“

Termina 0-0 la prima giornata di campionato per la Lazio Women, che impatta al Fersini contro il Parma. Al termine della gara è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club Martina Zanoli. Queste le sue parole: “Sicuramente c’è un po’ di rammarico, volevamo portare a casa la vittoria tra le mure amiche davanti ai nostri tifosi alla prima di campionato. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto tante occasioni che non siamo riuscite a concretizzare. Ma sono contenta dell’atteggiamento messo in campo, per quanti resti il rammarico”.

“Era necessario partire bene, ma sono molto fiduciosa di questo gruppo. Gruppo nuovo e nuovo ciclo, siamo rimaste in poche dall’anno scorso ma ho avuto fiducia sin dal primo momento, da quando ho conosciuto le nuove compagne. Siamo un gruppo nuovo, molto giovane, dobbiamo continuare a lavorare come sempre fatto sin dal ritiro. Dobbiamo mettere benzina nelle gambe, trovarci in campo per riuscire a sorprendere quest’anno. Adesso abbiamo una settimana importante in cui lavorare e guardare gli errori fatti durante il match per provare a migliorare giorno dopo giorno”.

“Sono rientrata dall’infortunio dopo essere rimasta ai box lo scorso anno. Ora sto bene, ho tanto entusiasmo e finire ogni allenamento è come una vittoria. Voglio aiutare la squadra riprendere la fiducia in me stessa e aiutare le compagne. Il mio primo obiettivo è questo: fare bene, aiutare e portare la Lazio dove merita. Poi ovviamente il sogno di ogni calciatrice è la Nazionale: lo porto dentro da quando sono piccola e continuerò a far bene e dare il massimo in allenamento e partita. Se arriverà la chiamata sarò la persona più felice del mondo. Ma per ora penso a far bene alla Lazio e a portare avanti questo gruppo”.